Госдеп объяснил отсутствие доказательств кибератак со стороны России

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Представитель Госдепа Джон Кирби объяснил отсутствие доказательств в представленном США докладе о вмешательстве России в процесс выборов. По его словам, их нельзя обнародовать в силу необходимости охранять источники и методы работы спецслужб.

Власти США защищают источники информации и методы работы американских спецслужб, поэтому не собираются представлять доказательства предполагаемых хакерских атаках России на политические институты в Вашингтоне, передает ТАСС.

Как заявил официальный представитель Госдепа США Джон Кирби, "было бы безответственно раскрывать такого рода информацию". Кирби также заявил, что правительство США убеждено, что американская разведка "надлежащим образом" обнародовала свои заключения.

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада о хакерских атаках России. Его подготовили в ЦРУ, ФБР и АНБ. В документе утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США. В Москве эти обвинения отрицают.

Комментируя обвинения в свою сторону, Путин отметил, что проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне. Он также обратил внимание на то, что главное - это суть информации, которую хакеры предоставили обществу.

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