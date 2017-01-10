08:51, 10 января 2017

Российские саперы предотвратили взрыв целого квартала в Алеппо

Теги:  сирия  Сирийский конфликт  мина

За сутки в Сирии отмечены 14 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон. Тем временем наши и сирийские саперы впервые провели совместное разминирование юго-западной части Алеппо, чтобы уже в ближайшее время мирные жители могли вернуться в свои дома.

Подразделение военной полиции блокирует перекрестки и прилегающие улицы. После обследования района становится ясно, что здесь может быть опасен каждый шаг. Движение машин и людей прекращается до окончания работ по разминированию, передает "ТВ Центр".

С находками, подобными той, что поджидала российских саперов в районе Аль-Калляса, сталкиваться еще не приходилось. На небольшом пятачке размером всего около ста метров был обнаружен целый арсенал: мины, снаряды, самодельные фугасы, начиненные, по меньшей мере, пятью тоннами тротила. И если бы не вовремя обнаруженная растяжка на подходе к складу, взлететь на воздух мог бы весь квартал.

"Обнаружена растяжка на двери. Даже если сапер обнаружил растяжку и обрезал её, также была дублирующая сеть. С помощью нитки было соединение к основной растяжке. Граната находилась в фугасах. При срабатывании гранаты срабатывали все фугасы. Что приводит к значительному разрушению здания", - рассказал командир группы сапёров международного противоминного центра Роман Пудовкин.

Рация, аккумулятор, детонатор и два килограмма пластида. Этого было достаточно, чтоб сдетонировал весь арсенал.

В соседнем помещении – радиоуправляемый фугас, подключенный также к электросети. Стоило повернуть выключатель и неминуемо прогремел бы взрыв.

В одном из помещений  снаряжали мины — сотни заготовок, взрыватели, стволы под минометные выстрелы. Поставленное на поток производство позволяло боевикам постоянно вести обстрелы западных районов Алеппо.

Разминирование совместно ведут российские и сирийские саперы. Перед началом обследования района уточнение границ и распределение групп. В этой работе мелочей и ошибок быть не может.

"С сирийскими саперами у нас налажено полное взаимодействие. Отдельные кварталы мы разминируем совместно. Потому что здесь есть специфика. Это знание языка и знание быта местного населения. И сирийские саперы в этом вопросе нам очень сильно помогают", - говорит начальник международного противоминного центра Игорь Михайлик.

Аля Халиль Мехрез расставляет подчиненных и лишь ненадолго отрывается от работы для интервью российским журналистам.

"Мы координируем наши действия во всех районах Алеппо на высшем уровне. У нас каждый день три совещания. Утреннее собрание. Днем мы совещаемся в процессе работы. Также вечером обсуждаем, что мы за день сделали и планы на следующий день. Совместно с российскими саперами работа идет очень оперативно. На данный момент мы разминировали больше половины кварталов восточного Алеппо", - говорит начальник саперов северной группировки провинции Алеппо и Идлиб Аля Халиль Мехрез.

А в соседние, разминированные кварталы, уже возвращается жизнь. Ахмад Шамма 45 лет владеет текстильной фабрикой. Едва ушли боевики, вернулся, чтобы начать работу. Увлеченно рассказывает о производстве и благодарит Бога, что боевики не успели разрушить цеха.

Тем временем группа российских саперов переходит в следующий квартал. В их работе не может быть перерывов, пока от мин не будет освобождена последняя улица Алеппо. Впереди разминирование центральной части города.

Алексей Платонов, Сергей Сенченков. "ТВ Центр". Алеппо, Сирия.

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