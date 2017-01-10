Российские миллиардеры после победы Трампа стали еще богаче
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Совокупное состояние российских миллиардеров из списка Forbes выросло на 29 миллиардов долларов с момента избрания Дональда Трампа на пост президента США. Наибольший рост показали капиталы Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона. Таким образом, состояние самых богатых людей в России росло быстрее, чем в других странах.
Суммарное состояние российских миллиардеров выросло на 29 миллиардов долларов с момента избрания Дональда Трампа на пост президента США. Об этом сообщается в материале на сайте журнала Forbes.
Наибольший рост продемонстрировали капиталы Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона. Оба являются инвесторами газовой компании НОВАТЭК, акции которой выросли на 16% после выборов в США. Бизнесменам также помогло укрепление рубля. Состояние Тимченко на данный момент оценивается в 15,1 миллиарда долларов, Михельсона - в 18,2 миллиарда.
Как отметили в издании, состояние богатейших людей в России росло быстрее, чем в любой другой стране. После президентских выборов в США совокупный капитал российских миллиардеров вырос на 7,1 процента от общей суммы. У американских богачей капитал вырос на 2,8 процента.
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