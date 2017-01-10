Британские бортпроводники начали двухдневную забастовку

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Двухдневную забастовку во вторник начали бортпроводники в Великобритании. Они требуют повышения зарплат.

В Великобритании двухдневную забастовку начинают бортпроводники. Они выступают против низких зарплат и нарушений условий своих контрактов с British Airways, передает "ТВ Центр".

Тем временем Лондон приходит в себя после суточной акции протеста работников метрополитена, во время которой движение в городе было практически парализовано. Накануне оказались закрыты 114 станций подземки. Власти выделили дополнительные автобусы для перевозки пассажиров, но это не помогло. Столица Британии встала в многокилометровых пробках.