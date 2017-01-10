Сенаторы США пригрозили России "всеобъемлющими" санкциями

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Американские власти продолжают обострять отношения Москвы и Вашингтона — во вторник сенаторы, в том числе Джойн Маккейн, представят в Конгрессе законопроект по введению "всеобъемлющего" пакета санкций против России из-за якобы совершенных кибератак на избирательную систему США.

Перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, нынешние американские власти стараются еще больше обострить и без того непростые отношения между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Накануне правительство США расширило так называемый "список Магнитского". Под санкции попали глава Следственного комитета России Александр БастрЫкин, а также Андрей Луговой, Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун и Геннадий Плаксин.

Во вторник американские сенаторы готовы объявить "всеобъемлющие" санкции в отношении Москвы в связи с предполагаемыми кибератаками в ходе президентских выборов. Никаких доказательств по-прежнему нет. Но это не мешает уходящему главе Белого Дома Бараку Обаме во всех своих выступлениях поднимать тему российского вмешательства в американскую избирательную систему.