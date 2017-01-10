На северо-западе Москвы собака обглодала тело погибшего хозяина

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В одной из квартир на северо-западе Москвы найдено обезглавленное тело мужчины. Обглоданный череп находился на расстоянии полуметра от туловища. Предположительно, умершего хозяина растерзал пес.

В квартире на Дубравной улице обнаружено тело 54-летнего мужчины. Как сообщает Life, труп был обезглавлен, обглоданный череп лежал на расстоянии полуметра от туловища.

По предварительным данным, растерзать тело после смерти хозяина мог стаффордширский терьер. Следов борьбы в квартире не обнаружено. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Правоохранители отметили, что для того чтобы попасть в квартиру, пришлось вызвать ветеринара, так как пес вел себя агрессивно.

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