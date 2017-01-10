Новый император Японии займет престол в 2019 году

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Правительство Японии намерено провести церемонию вступления на престол нового императора 1 января 2019 года. Законопроект, предусматривающий подобную возможность, планируется представить в мае этого года.

Церемония вступления на престол нового императора Японии пройдет 1 января 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По данным их источников, соответствующие законопроекты правительство намерено представить в мае 2016 года.

Император Японии Акихито ранее выступил с телеобращением, в ходе которого заявил, что хочет "уйти на покой". Однако действующая конституция не предусматривает отречения монарха при жизни. В связи с этим власти готовят поправки.

Император Акихито - старший сын и пятый ребенок императора Хирохито и императрицы Кодзюн - родился 23 декабря 1933 года. Официально Акихито считается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму. После ухода Акихито императором станет его 56-летний наследный сын Нарухито.

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