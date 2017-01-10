Верховный суд Венесуэлы запретил депутатам работать над импичментом Мадуро

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Верховный суд Венесуэлы заявил об отсутствии полномочий для смещения с должности президента Николаса Мадуро у оппозиционной национальной ассамблеи. Депутатам рекомендовали воздержаться от продолжения процесса объявления политической ответственности главы государства, а также от другого подстрекательства против властей.

Верховный суд Венесуэлы заявил об отсутствии у оппозиционной Национальной ассамблеи прав для смещения с должности президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Накануне оппозиционный парламент Венесуэлы объявил президента оставившим свой пост. За это решение проголосовали все 106 депутатов от оппозиционной партии, составляющие большинство в Национальной ассамблее.

"В соответствии со статьей 336 конституции и с законодательством депутатам указано воздержаться от продолжения процедуры декларирования "политической ответственности" президента республики и принятия каких-либо актов, выходящих за рамки их конституционных полномочий", - заявили в Верховном суде.

В суде также подчеркнули, что вышеупомянутая статья запрещает депутатам "осуществлять или призывать к нарушениям общественного порядка, подстрекательствам против властей и государственных органов, а также осуществлять иные действия, выходящие за рамки конституционных прав и правопорядка".

В конституции Венесуэлы отсутствует возможность объявления импичмента в отношении президента, однако она предусматривает другие нормы контроля за исполнительной властью. В частности, статьи 222 и 232 предусматривают объявление "политической ответственности" за те или иные действия со стороны государственного деятеля. Президент страны может быть признан "абсолютно отсутствующим" в связи со смертью или отставкой, а также "покинувшим пост" по решению национальной ассамблеи или референдума о прекращении его полномочий.

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