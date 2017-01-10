Москвич застрелил квартирантку и покончил с собой

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На юго-западе Москвы между хозяином квартиры и съемщицей произошел конфликт. В ходе словесной перепалки мужчина застрелил квартирантку. После этого москвич выстрелил себе в живот.

В одной из квартир на улице Айвазовского 62-летний мужчина убил 38-летнюю женщину и покончил с собой. По предварительным данным, инцидент произошел во время ссоры между хозяином квартиры и съемщицей, передает АГН "Москва".

Мужчина выстрелил из ружья в голову квартирантке, женщина скончалась на месте. После этого хозяин попытался свести счеты с жизнью и ранил себя в живот. Москвич был доставлен в больницу, однако через некоторое время он умер.

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