10:04, 10 января 2017

Видео спасения олененка в США тронуло пользователей соцсетей

Теги:  В мире  сша  интернет  видео

Американские спасатели вытащили из ледяной воды олененка, которого загнали в воду койоты. Видео спасения попало в интернет и вызвало умиление у пользователей соцсетей.

В американском штате Коннектикут из ледяного плена спасен оленёнок. В речную полынью его загнали койоты, сообщает "ТВ Центр".

Животное провело в холодной воде несколько часов и уже не могло выбраться на берег самостоятельно. Хрупкий лед крошился под копытами, а гладь реки превратилась в сплошной каток. На помощь пришли люди. Чтобы еще больше не напугать, оленёнку завязали глаза и с помощью веревки вытащили на берег. В ходе спасательной операции он не пострадал. В соцсетях пользователи поблагодарили спасателей за спасение животного.
 

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