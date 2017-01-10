Видео спасения олененка в США тронуло пользователей соцсетей

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Американские спасатели вытащили из ледяной воды олененка, которого загнали в воду койоты. Видео спасения попало в интернет и вызвало умиление у пользователей соцсетей.

В американском штате Коннектикут из ледяного плена спасен оленёнок. В речную полынью его загнали койоты, сообщает "ТВ Центр".

Животное провело в холодной воде несколько часов и уже не могло выбраться на берег самостоятельно. Хрупкий лед крошился под копытами, а гладь реки превратилась в сплошной каток. На помощь пришли люди. Чтобы еще больше не напугать, оленёнку завязали глаза и с помощью веревки вытащили на берег. В ходе спасательной операции он не пострадал. В соцсетях пользователи поблагодарили спасателей за спасение животного.

