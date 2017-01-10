На северо-западе Москвы в очереди в KFC умер пенсионер
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В одном из московских ресторанов быстрого питания KFC скончался 73-летний мужчина. Пенсионер умер в очереди, так и не сделав свой заказ.
На северо-западе Москвы в ресторане быстрого питания KFC скончался пенсионер. Как пишет Life, 73-летнему мужчине стало плохо, когда он стоял в очереди. Очевидцы вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти москвича.
По предварительным данным, причиной смерти пенсионера стала сердечная недостаточность. В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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