На северо-западе Москвы в очереди в KFC умер пенсионер

Теги: Происшествие москва смерть

В одном из московских ресторанов быстрого питания KFC скончался 73-летний мужчина. Пенсионер умер в очереди, так и не сделав свой заказ.

На северо-западе Москвы в ресторане быстрого питания KFC скончался пенсионер. Как пишет Life, 73-летнему мужчине стало плохо, когда он стоял в очереди. Очевидцы вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти москвича.

По предварительным данным, причиной смерти пенсионера стала сердечная недостаточность. В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Читайте также:

Москвич застрелил квартирантку и покончил с собой

На северо-западе Москвы собака обглодала тело погибшего хозяина