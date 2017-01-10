Автобус с паломниками из Белоруссии попал в ДТП под Псковом

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В ДТП под Псковом с участием автобуса с паломниками из Белоруссии пострадали 12 человек, в том числе 10 детей. Авария произошла в понедельник вечером. Автобус, в котором находились 54 человека, направлялся в Псково-Печерский монастырь.

Грузовик врезался в автобус с детьми в деревне Ротный Двор под Псковом, передает "Интерфакс". За помощью к медикам обратились 12 человек, в том числе 10 детей.

В понедельник вечером большегруз Renault не успел затормозить и врезался в пассажирский автобус, в котором ехали 54 человека, в том числе 41 ребенок в возрасте от 6 до 13 лет из православного хора города Минска.

"В автобусе находились паломники из Белоруссии, которые направлялись в Псково-Печерский монастырь", - сообщили агентству в пресс-службе регионального УМВД.

В настоящий момент паломники доставлены в пункт назначения. За детьми и сопровождающими в скором времени приедет автобус из Минска, который доставит их в Белоруссию.

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