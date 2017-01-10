Государство заплатит за лечение никотиновой зависимости

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Власти в будущем могут оказать помощь курильщикам, которые решили покончить с пагубной привычкой. Новая антитабачная концепция, разработанная Минздравом, предусматривает лечение в рамках ОМС физической и психологической зависимости от никотина. Лекарства, необходимые для этого, включат в список жизненно необходимых.

Разработанная Минздравом антитабачная концепция предусматривает, что физическую и психологическую зависимость от никотина будут лечить в рамках ОМС, а используемые при этом лекарства войдут в список ЖНВЛП. Об этом пишет газета "Известия".

Одной из основных мер, обозначенных в "Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу", является "организация оказания населению медицинской помощи при синдроме зависимости от табака и синдроме отмены табака".

Авторы документа уверены, что доступная медпомощь может значительно снизить уровень распространенности потребления табака среди населения. "Несомненно, профилактика является самой эффективной мерой и с медицинской, и с финансовой точки зрения", - сообщил изданию директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.

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