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Россия приступила к сокращению добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК. По данным источника в Минэнерго, сокращение идет с опережением графика и превышает первоначальный прогноз в 50 тысяч баррелей в сутки.

Россия приступила к сокращению добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК с опережением графика в 50 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в Минэнерго.

"Российские компании приступили к добровольному ограничению добычи нефти в рамках достигнутых в 2016 году договоренностей со странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Снижение осуществляется по ускоренному графику и превышает первоначально озвученный консервативный прогноз в 50 тысяч баррелей в сутки", - сказал он.

В конце ноября 2016 года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти. К ним также присоединились страны-производители, не входящие в организацию, в том числе Россия и Мексика. Соглашение вступило в силу 1 января.

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