Присыпанное землей тело нашли на пустыре в Новой Москве
Теги: убийство Происшествие москва
В Новой Москве обнаружен мертвым 38-летний мужчина. Тело, присыпанное землей, лежало на пустыре.
Неизвестные убили 38-летнего мужчину в Новой Москве. Тело с телесными повреждениями, присыпанное землей, обнаружено в 200 метрах от СНТ "Лесные дали".
По данным Life, погибшим является мужчина, приехавший в столицу на заработки. Несколько месяцев он числился пропавшим без вести.
По факту убийства назначена проверка. Все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.
Читайте также:
На северо-западе Москвы собака обглодала тело погибшего хозяина
Москвич застрелил квартирантку и покончил с собой