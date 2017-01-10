Присыпанное землей тело нашли на пустыре в Новой Москве

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В Новой Москве обнаружен мертвым 38-летний мужчина. Тело, присыпанное землей, лежало на пустыре.

Неизвестные убили 38-летнего мужчину в Новой Москве. Тело с телесными повреждениями, присыпанное землей, обнаружено в 200 метрах от СНТ "Лесные дали".

По данным Life, погибшим является мужчина, приехавший в столицу на заработки. Несколько месяцев он числился пропавшим без вести.

По факту убийства назначена проверка. Все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

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