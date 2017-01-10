Оператора "Почты России" уволят за кражу посылок

Теги: почта россии Происшествие кража

Работника "Почты России" уличили в краже сотовых телефонов из посылок. Подозреваемый уже сознался в хищении. В организации заявили, что мужчина будет уволен.

В столице задержан оператор "Почты России", который воровал сотовые телефоны из посылок. Кражу выявила служба безопасности организации. "1 января сотрудником охраны на выходе из цеха логистического почтового центра "Внуково" в ходе стандартного осмотра личных вещей оператора предприятия были обнаружены три новых сотовых телефона, происхождение которых работник объяснить не смог", - сообщили в пресс-службе "Почты России".

Как пишет Life, подозреваемый уже признался в совершении хищения. Материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы.

В пресс-службе "Почты России" отметили, что оператор, совершивший правонарушение, будет уволен. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.