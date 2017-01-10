Подольский завод срывает поставки армии комплексов "Ярс"

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Подольский электромеханический завод не может своевременно поставить оборудование для ракетных комплексов "Ярс" из-за проблем с кредиторами. Это ставит под угрозу исполнение гособоронзаказа, пишет во вторник газета "Коммерсантъ".

Поставки ракетных комплексов "Ярс" оказались под угрозой срыва из-за сложной экономической ситуации и проблем с кредиторами у Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ), который производит оборудование для гидравлических систем установок. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо главы Московского института теплотехники в "Ростех"

В нем Сергей Никулин пишет, что МИТ организует изготовление и поставку Минобороны "Ярсов". Составной частью этих агрегатов является гидравлическая система, которая поставляется Центральным научно-исследовательским институтом автоматики и гидравлики, а его соисполнителем по поставкам оборудования является Подольский электромеханический завод.

ПЭМЗ свои обязательства по контрактам не выполняет, поскольку находится в предбанкротном состоянии, говорится в письме Никулина. Это поставило под угрозу срыва выполнение гособоронзаказа. В качестве решения проблемы Никулин предлагает создать дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе, а также оказать помощь Подольскому электромеханическому заводу.