ЦБ начнет самостоятельно блокировать вредоносные сайты

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ЦБ получил статус компетентной организации, поэтому имеет полномочия обнаруживать сайты, распространяющие вредоносные программы, фишинговые ресурсы и порталы с противоправным контентом и предоставлять данные координационному центру национального домена сети. Это позволит регулятору закрывать сомнительные сайты практически самостоятельно в течение одного дня.

Банк России сможет блокировать вредоносные сайты за один день, пишет газета "Известия". Благодаря особому статусу компетентной организации отныне он имеет право выявлять сайты-нарушители, распространяющие вредоносные программы, ресурсы с противоправным контентом и фишинговые сайты.

Данные регулятор будет предоставлять координационному центру национального домена сети, что позволит максимально оперативно блокировать подозрительные сайты. По сути, Банк России будет закрывать сомнительные ресурсы практически самостоятельно, а сама процедура будет укладываться в один день, пишет издание.

В прошлом году при содействии профильного центра при Банке России было заблокировано 1588 фишинговых сайтов, угрожающих финансовой и информационной безопасности граждан и национальной платежной системе.

По данным КЦ, в России зарегистрировано более 6,4 миллиона доменных имен .ru и .рф. Как узнали "Известия", опасность представляют страницы около 370 тысяч ресурсов в Сети, и это число постоянно растет.

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