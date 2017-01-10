В одном из парков столицы москвич украл для своей девушки статую

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В Москве задержали 32-летнего мужчину, укравшего статую в одном из парков на востоке столицы. По данным МВД, задержанный признался, что украл скульптуру во время прогулки и решил подарить ее своей девушке. Стоимость статуи оценивается примерно в 3 миллиона рублей.

В Москве задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в краже статуи из парка в Восточном округе. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД столицы Александра Князева.

"Задержанный пояснил, что скульптуру похитил во время прогулки по парку и решил подарить свой девушке", - сказал он.

По словам представителя МВД, цена похищенной статуи составляет примерно 3 миллиона рублей.

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