Зал центра современного искусства в Анкаре назвали в честь Карлова

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Зал центра современного искусства в Анкаре назвали в честь убитого российского посла Андрея Карлова. Ранее именем дипломата была названа одна из улиц в столице Турции.

В Анкаре в честь погибшего российского посла Андрея Карлова переименовали улицу, на которой находится наше диппредставительство. Муниципалитет города единогласно принял решение увековечить память убитого дипломата, передает "ТВ Центр".

Кроме того, экспозиционный зал центра современного искусства в столице Турции, где было совершено покушение на посла России, получил имя Карлова.

Во вторник в посольстве по этому случаю запланирована церемония с участием мэра Анкары. Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки. Нападавшего на месте ликвидировали турецкие силы безопасности. В МИД произошедшее квалифицировали как теракт. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

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