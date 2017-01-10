Собянин: за 6 лет в Москве построено более 40 гостиниц

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Более 40 новых гостиниц построено в Москве за несколько лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра нового торгово-гостиничного комплекса "Киевский".

Более 40 новых отелей построено в Москве за последние несколько лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая новую гостиничный комплекс "Киевский", передает "ТВ Центр".

Расположен он на западе столицы. Современное здание возвели на месте устаревшей гостиницы. Строительство началось еще в 2008 году. Гостиничные проекты такого масштаба не создавали в городе со времен Олимпиады-80.

Общая площадь нового комплекса почти 78 тысяч квадратных метров. Это более 700 номеров разных категорий, а также магазины и подземный паркинг. Для клиентов предусмотрены уютный бар, два ресторана, конференц-зал. Все оснащено по последнему слову техники.

"Каждый год количество туристов, прибывающих в Москву увеличивается, и в этом году - достигло уже 17,5 млн человек. Мы по прогнозам в 2017-2018 г. количество туристов также будет увеличиваться. Соответственно этому растет и туристическая инфраструктура, строятся новые гостиницы. За последние годы построено более 40 гостиниц. Еще 40 находится в стройке", - сказал Собянин.