Верховный суд Венесуэлы встал на сторону Мадуро

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Резкое обострение политической ситуации в Венесуэле вызвало заявление парламента страны, который объявил об отставке президента Николаса Мадуро. Верховный суд признал решение не соответствующим конституции. Однако диалог между двумя ветвями власти в стране зашёл в тупик.

В Каракасе запахло революцией — от политики выжидания, переговоров и митингов оппозиционные силы перешли в открытое наступление. С главной политической трибуны Венесуэлы прозвучал призыв к смене власти в стране, передает "ТВ Центр".

"Николас Мадуро – трус! Он бросил венесуэльский народ и предал конституцию. Поэтому Национальная ассамблея должна объявить о его отставке с поста президента. Давайте спросим людей, поддерживают ли они это решение Национальной ассамблеи", - возмущается первый запредседателя Национальной ассамблеи Фредди Гевара.

Уже год, с декабря 2015, законодательную власть в Венесуэле контролирует оппозиция – результат парламентских выборов стал полной неожиданностью для правящих в стране социалистов. И с самого начала депутаты оппозиционной коалиции не скрывали своей главной политической цели – отставки Мадуро с поста президента. За неудачной попыткой проведения референдума, отменённого Верховным судом, последовали безрезультатные переговоры с правительством. Осталось идти ва-банк.

"Мы утверждаем резолюцию, в соответствии с которой Николас Мадуро Морос признаётся оставившим свой пост, и требуем всенародного голосования по вопросу о выходе Венесуэлы из кризиса", - заявил председатель Нацассамблеи Хулио Борхес.

Неспособность справиться с экономическим кризисом – главное обвинение в адрес Мадуро и его правительства. Продолжение политики государственных субсидий, разгул коррупции и, главное – резкое падение цен на нефть привели к тому, что инфляция достигла 400%, разразился продовольственный кризис, до 80% венесуэльцев оказались за чертой бедности. Весь прошлый год страну сотрясали волнения. Но акции в поддержку президента Мадуро по-прежнему еженедельно проходят в Каракасе. Президент объясняет: оппозиция – это агенты Америки. На его стороне – самые нищие слои, которым государство раздаёт пособия, а также армия, полиция и Верховный суд.

"В последние дни некоторые политики с согласия большинства депутатов Национальной ассамблеи публично заявляли о возможности отстранения от должности президента Республики Николаса Мадуро Мороса. В этой связи Верховный суд призывает депутатов Национальной ассамблеи воздержаться от обсуждения "политической ответственности" президента Республики и предпринимать действия, на которые депутаты не имеют конституционных полномочий", - говорится в заявлении Верховного суда.

В условиях глубокого политического и экономического кризиса у власти и оппозиции остаётся ещё один шанс хоть как-то наладить отношения: на 13 января запланирован раунд прямых переговоров. И пока от них никто не отказался.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".