Захарова рассказала о катастрофической глупости администрации Обамы

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook рассказала о нестыковках в высказываниях глав Минобороны США и ЦРУ о борьбе с запрещенным "Исламским государством". По ее словам, исходя из их логики, Россию обвиняют в том, что она не исправляет ошибки США.

Представители действующей администрации США либо не общаются друг с другом, либо катастрофически глупы. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила о недавнем высказывании главы Минобороны США Эштона Картера о том, что "Россия не сделала ничего против "Исламского государства" (организация запрещена в России). При этом Захарова привела слова другого представителя действующей администрации, директора ЦРУ Джона Бреннана, произнесенные на следующий день после заявления Картера.

"Если бы мы тогда знали о том, что может сделать ИГИЛ — касательно их стремительного роста в Ираке, который затем перебросится в Сирию, — продолжили бы мы то же направление? Вероятно, нет. Сложно оценивать, однако история сложилась бы по-другому", - заявил глава разведки.

Захарова заявила, что исходя из логики американских военных, Россию обвиняют в том, что она не исправляет ошибки США.

"Судя по этим высказываниям, либо ключевые представители администрации Обамы в принципе друг с другом не общаются, либо это просто катастрофическая глупость. Правда, одно другое не исключает", - отметила дипломат.

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