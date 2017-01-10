Возраст найденной в Китае гробницы превышает 1400 лет

Теги: В мире китай археология

Китайские археологи обнаружили в провинции Хунань древнюю гробницу, возраст которой превышает 1400 лет. Усыпальница содержит фреску с изображением двух горничных. Ранее СМИ сообщали, что ей 350 лет.