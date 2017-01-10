Возраст найденной в Китае гробницы превышает 1400 лет
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Китайские археологи обнаружили в провинции Хунань древнюю гробницу, возраст которой превышает 1400 лет. Усыпальница содержит фреску с изображением двух горничных. Ранее СМИ сообщали, что ей 350 лет.
В Китае археологи нашли древнюю гробницу, возраст которой составляет более 1400 лет, передает Xinhua.
Внутри усыпальницы, обнаруженной в провинции Хунань, находится фреска, изображающая двух служанок. Длина гробницы составляет 14 метров, ширина - 2.
Как заявил агентству эксперт отдела реликвий местного департамента культуры Ло Шенгьянг, фреска может внести вклад в изучение истории традиционной китайской одежды.
Предметы внутри усыпальницы позволяют предположить, что находка относится к эпохе Южных и Северных династий (420-589 годы).
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