11:18, 10 января 2017

Возраст найденной в Китае гробницы превышает 1400 лет

Теги:  В мире  китай  археология

Китайские археологи обнаружили в провинции Хунань древнюю гробницу, возраст которой превышает 1400 лет. Усыпальница содержит фреску с изображением двух горничных. Ранее СМИ сообщали, что ей 350 лет.

В Китае археологи нашли древнюю гробницу, возраст которой составляет более 1400 лет, передает Xinhua.

Внутри усыпальницы, обнаруженной в провинции Хунань, находится фреска, изображающая двух служанок. Длина гробницы составляет 14 метров, ширина - 2.

Как заявил агентству эксперт отдела реликвий местного департамента культуры Ло Шенгьянг, фреска может внести вклад в изучение истории традиционной китайской одежды.

Предметы внутри усыпальницы позволяют предположить, что находка относится к эпохе Южных и Северных династий (420-589 годы).

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