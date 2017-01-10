Улюкаева доставили в суд на заседание по домашнему аресту

Теги: Уголовное дело арест суд москва улюкаев

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев прибыл в Басманный суд, где будет рассмотрен вопрос о продлении на три месяца домашнего ареста бывшему министру. Экс-чиновника обвиняют в получении крупной взятки.

Басманный суд Москвы рассматривает вопрос о продлении на три месяца домашнего ареста Алексею Улюкаеву. Бывшего министра экономического развития уже доставили в здание суда, передает "ТВ Центр".

Экс-чиновника обвиняют в получении крупной взятки в размере двух миллионов рублей. Он был задержан 14 ноября в момент получения этой суммы наличными. По данным следственного комитета, Алексей Улюкаев вымогал деньги в обмен на положительную оценку Минэкономразвития, которая позволила компании "Роснефть" выкупить ключевой пакет акций "Башнефти".

Сейчас бывшему министру запрещено покидать свою квартиру в Москве, общаться с посторонними и пользоваться любыми средствами связи.