Осужденный за 22 убийства ангарский маньяк признался еще в 60

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Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный в 2015 году на пожизненный срок, признался еще в 60 убийствах. В настоящее время ему предъявлено обвинение по 47 эпизодам. Попков уже два года находится в СИЗО. В конце декабря 2016 года срок его ареста был продлен до 27 апреля.

Михаил Попков, осужденный в 2015 году за убийство 22 женщин, признался еще в 60 убийствах. Об этом сообщило издание "Восточно-Сибирская правда".

По данным издания, в настоящее время осужденному предъявлено обвинение по 47 эпизодам. Расследованием убийств занимается Главное следственное управление СКР по Иркутской области.

Попков находится в иркутском СИЗО уже два года. В конце декабря 2016 года срок его ареста был продлен до 27 апреля 2017 года.

Как отметили в издании, признаваться в новых убийствах Попков начал еще во время первого суда, по итогам которого он получил пожизненный срок в колонии особого режима. Однако из-за следствия по каждому новому эпизоду маньяк все еще находится в следственном изоляторе.

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