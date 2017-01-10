Экс-президент ФРГ Роман Херцог скончался в возрасте 82 лет

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Бывший президент Германии Роман Херцог скончался в возрасте 82 лет. Он занимал пост главы государства с 1994 по 1999 год.

В Берлине скончался бывший президент ФРГ Роман Херцог, пишет Bild. Экс-главе государства было 82 года.

Президент Германии Йоахим Гаук почтил память своего предшественника во вторник в пресс-релизе. В тексте говорится, что Херцог был "поразительной личностью".

Роман Херцог - немецкий политик от партии Христианско-демократический союз, с 1994 по 1999 год он занимал пост президента Германии.

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