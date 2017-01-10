Минобороны опровергло новую версию крушения Ту-154

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В Минобороны назвали выдумками и бредом версию о том, что второй пилот разбившегося в декабре под Сочи Ту-154 перепутал рычаги управления шасси и закрылками, что и привело к трагедии. По мнению представителя ведомства Игоря Конашенкова, "голословно обвинять кого-то — недопустимо и аморально".

В Министерстве обороны России опровергли версию о крушении самолета Ту-154 в Черном море из-за ошибки второго пилота. Как заявил представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы являются "абсолютным бредом и выдумкой".

"Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу. Считаем недопустимым и аморальным пытаться голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы до завершения расследования", - приводит слова Конашенкова агентство "Интерфакс".

Ранее портал Life опубликовал заметку под заголовком "Загадка крушения Ту-154 раскрыта", в которой заявил о том, что второй пилот Александр Ровенский на взлете "перепутал рычаги управления шасси и закрылками".

"От этого самолёт перешёл в запредельный угол атаки, экипаж попытался развернуть машину, чтобы дотянуть до земли, однако сделать этого уже не успел", - утверждает источник издания.

Самолет Ту-154 разбился утром 25 декабря в акватории Черного моря. Борт Минобороны направлялся в Сирию. Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них участники ансамбля имени Александрова, журналисты и правозащитник Елизавета Глинка, известная, как доктор Лиза.