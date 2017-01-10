ФИФА с 2026 года увеличила число участников ЧМ до 48 команд

Теги: Спорт фифа футбол чемпионат мира

Международная федерация футбола расширила число участников чемпионатов мира. В 2026 году на мундиаль отправятся 48 сборных.

Совет ФИФА принял решение о расширении формата чемпионата мира с 2026 года. Число участников увеличилось с 32 до 48 сборных. В финальной стадии турнира будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы попадут в плей-офф, передает "Интерфакс".

С данным предложением выступил президент ФИФА Джанни Инфантино год назад в рамках предвыборной кампании. Тогда речь шла о 40 командах, позже предполагаемое число сборных увеличилось до 48. На ближайших двух мундиалях, которые пройдут в 2018 году в России и 2022 году в Катаре, сыграют по 32 команды.

32 команды выступают в финальной стадии мирового футбольного первенства с 1998 года. До этого с 1982 года на турнирах принимали участие 24 сборные. На первом в истории чемпионате мира, который прошел в 1930 году в Уругвае, за трофей боролись 13 национальных команд.

Читайте также:

Роналду стал обладателем "Золотого мяча" 2016 года по версии ФИФА