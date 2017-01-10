Шойгу: Картер в оценке вклада России в борьбу с ИГ перепутал страну

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Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявление главы Пентагона Эштона Картера о "нулевом" вкладе России в борьбу с запрещенным "Исламским государством". По словам министра, его американский коллега в своей оценке перепутал страну. Шойгу посоветовал Картеру быть аккуратнее в таких оценках.

Глава Пентагона Эштон Картер назвал не ту страну, заявляя о нулевом вкладе в борьбу с терроризмом. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, "нулевую" оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии и в регионе. Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках", - передает слова министра ТАСС.

Шойгу отметил, что в целом российские ВКС в Сирии выполнили поставленную президентом Владимиром Путиным задачу. Министр отметил, что российская авиация не получила поддержки от международной коалиции, которая сработала "не просто по нолям, а в минус".

"Мы основную задачу, которую поставил перед нами Верховный главнокомандующий, в прошлом году выполнили. Как бы тяжело и сложно не было, как бы мы ни нуждались в поддержке международной коалиции, которая, на мой взгляд, сработала не просто по нолям, а в минус", - заявил он.

Шойгу подчеркнул, что отсутствие поддержки потребовало от российских военных напряжения всех сил. России, по словам министра, пришлось сосредоточить в Сирии серьезную группировку, в том числе авианесущую, задействовать дополнительные силы ВКС, привлечь военную полицию.

Глава американского Минобороны Эштон Картер в интервью телеканалу NBC заявил, что "Россия не сделала ничего против "Исламского государства". По его словам, из-за этого США пришлось в одиночку бороться с террористами.

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