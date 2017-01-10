Генштаб: ВКС России уничтожили 174 нефтезавода ИГ в Сирии

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Генштаб России отчитался о проделанной работе в Сирии с начала операции. В частности, ВКС лишили боевиков основного источника доходов, уничтожив 174 завода по производству нефтепродуктов. Кроме этого, от террористов было освобождено более 12 тысяч квадратных километров сирийской территории и 499 населенных пунктов.

Начальник Генштаба ВС генерал армии Валерий Герасимов отчитался о проделанной российской группировкой работе в Сирии, передает ТАСС. В частности, по его данным, авиация с начала операции в САР совершила более 19 тысяч боевых вылетов и уничтожила 174 завода боевиков по производству нефтепродуктов. Таким образом, террористы были лишены основного источника доходов.

Кроме этого, он напомнил, что всего с начала операции ВКС от боевиков было освобождено более 12 тысяч квадратных километров сирийской территории и 499 населенных пунктов.

"Действия наших ВКС, начатые 30 сентября 2015 года, переломили ход борьбы с терроризмом в Сирийской Арабской Республике", - отметил он.

Герасимов также напомнил, что Россия разгромила крупные бандформирования в районах Хамы и Хомса, очистила от боевиков Латакию, разблокировала основную транспорнтную магистраль, связывающая столицу с севером страны, и освободила города Алеппо и Эль-Карьятейн. В настоящий момент завершается освобождение от террористов пригородов Дамаска.

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