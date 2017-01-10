Москвич рассказал о мотивах кражи памятника из парка

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Столичные полицейские задержали мужчину, который решил подарить своей девушке что-то особенное и достойное. Оно нашлось быстро - в парке "Сокольники" - и представляло собой статую. Хорошую, золотую. Жаль только, что оценить широкий жест влюблённого рыцаря дама не успела.

"Сокольники", Денежный сад. Здесь с 2014 года стояла фея бухгалтерии. Именно её взяли и унесли. Посетителям парка и его руководству и в голову не могло прийти, что она может кому-то понадобиться для украшения интерьера. Хорошо, что охрана сработала оперативно, отмечает "ТВ Центр".

— Я к ней подхожу. И на двух саморезах эта статуэтка стоит, на двух саморезах! Меня это подкупило, - объясняет свои действия задержанный.

— Легкая нажива, и вы не могли удержаться.

— На тот момент, скорее всего, так.

С легкостью открутив изваяние, мужчина понёс его домой. Вскоре выяснилось, что грабитель хотел сделать подарок не себе, а любимой.

Возможно, силовики предотвратили крупный семейный скандал. Пришел бы горе-грабитель под утро с золотой феей в руках домой - мало бы ему точно не показалось. Да к тому же и о назначении изваяния он имеет весьма смутные представления.

— Знаете, что она символизирует?

— Это масонский прикол.

Сейчас всем городским паркам стоит пересчитать свои позолоченные статуи. Вдруг еще что пропало, раз народ у нас настолько падкий на красоту. Уголовное дело возбуждено, похититель под подпиской о невыезде. И помощь ему теперь нужно искать у совсем другой феи.

Ольга Стрельцова. "ТВ Центр", Москва.