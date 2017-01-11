В ГКБ им. Вересаева ежегодно спасают от инсульта 300 пациентов

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Ежегодно более 30 тысяч москвичей переносят инсульт. Он является наиболее частой причиной смертей, наряду с инфарктом миокарда, и уносит жизни почти в половине случаев. Полностью восстановить здоровье, пережив инсульт, нелегко. А вот предотвратить его можно с помощью достижений современной медицины. В столичных клиниках проводят обследования пациентов с нарушениями кровообращения и делают операции, избавляющие их от проблем на долгие годы.

Несколько перенесенных операций стали для Алексея Дугина гарантией долголетия. После того, как головные боли у мужчины стали возникать все чаще, да еще и при общей утомляемости, а затем начали отказывать конечности, стало ясно - организм плохо снабжается кровью. Обследование показало - у пациента множественное поражение сосудов, в том числе и в сонных артериях, передает "ТВ Центр". Своевременное обращение к сосудистым хирургам свело риск возникновения инсульта практически к нулю, а ведь это - самая распространенная в мире причина смерти.

Операции по удалению холестериновых бляшек на сонных артериях в нашей стране успешно проводятся уже не один десяток лет. Это самая частая медицинская манипуляция во всех сосудистых центра мира. Ежегодно только в клинике Вересаева спасают более 300 пациентов, не допуская инсульт. Здесь главное вовремя найти и обезвредить главного врага сосудов - атеросклерозную бляшку, которая нарушает нормальный кровоток.

Предотвращения инсульта - главная победа. И помогает в этом ультразвуковое исследование, которое способно показать, что сосуды пациента забиты. Чаще всего закупорка происходит в сонных артериях.

"Бляшка, суживающая просвет сосуда на тот или иной процент, точнее больше 70%, удаляется открытым хирургическим путем при пережатии сонных артерий, а затем целостность этого сосуда восстанавливается без применения синтетических протезов", - говорит заведующий отделением сосудистой хирургии ГКБ им. В. В. Версаева Феликс Хамитов.

При том, что в среднем такие операции длятся около 10 минут, жизнь больного увеличивается не на один десяток лет. И уже через несколько дней после госпитализации пациент обычно возвращается к нормальной жизни.

Елена Сахно, Арсений Калашников, Сергей Голиков. "ТВ Центр", Москва.