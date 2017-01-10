В Химках у новостройки бизнес-класса протекает крыша

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В Подмосковье жилой комплекс бизнес-класса, спроектированный, как говорилось в рекламе, калифорнийскими архитекторами, дал течь. Через крышу вода попадает во все помещения. Сырость и плесень стали привычной средой обитания для тех, кто купил здесь новые квартиры. Неважно кто ошибся - архитекторы из Калифорнии или строители из Средней Азии - устранять недостатки должна компания-застройщик.

Жилой комплекс бизнес-класса, как уверяет реклама застройщика, для покупателей - сплошная выгода. Ведь тут вокруг экологически чистый Химкинский лес. А дома спроектированы ведущими калифорнийскими архитекторами. На деле - потолки в плесени, в подъездах - облупившаяся, в трещинах – штукатурка, а на стенах лестничных клеток - едва подсохшие следы очередного потопа, передает "ТВ Центр".

"Подтеки с потолка до пола, и все это простирается с крыши, с шестого этажа, выход на крышу у нас – шестой этаж. И все это течет в паркинг", - рассказал владелец квартиры Артем Шевцов.

Доказательства некачественного строительства хорошо видны и в теплом подземном паркинге. Конечно, когда на улице минус 25, здесь ничего не течет. Но о том, что гидроизоляция не справляется, говорят потеки от трубы до сливного канала.

Владельцам квартир, еще даже не успевшим оформить право собственности, ремонт приходится делать, чуть ли не с зонтиками. Ведь с потолков комнат, смежных с техническими стояками, постоянно капает. При этом "дырявый дом" получил почтовый адрес, Весенний бульвар, 4, и даже успешно принят в эксплуатацию. Теперь исправлять ошибки строителей придется под контролем администрации города.

"Мы провели визуальное обследование. Наладили контакт на сегодняшний день с застройщиком, по вопросу устранения тех замечаний, которые были допущены фактически не в ходе эксплуатации, а в ходе строительства. С застройщиком имеется договоренность о том, что все гарантийные обязательства застройщиком будут выполнены", - сообщил начальник управления ЖКХ городского округа Химки Эдуард Джиоев.

Недоработки строителей придется расхлебывать и новой управляющей компании, в которой уверяют, что не знали о плачевном состоянии дома.

"Текущая кровля - это зона ответственности застройщика. За те два неполных месяца, что мы начали управление этим многоквартирным домом, мы обратились к застройщику. Мы должны у них получить гарантийное письмо, о том, что как только наши климатические условия позволят, весь перечень работ, связанный с устранением строительного брака – будет произведен", - заявила представитель управляющей компании Анна Конева.

Теперь жильцам придется лишь ждать обещанного. Возможно и не три года, но несколько месяцев уж точно. Ведь обозначенные застройщиком климатические условия для ремонта в столичном регионе наступят не раньше весны.

Андрей Сидоренко, Максим Панкин, Иван Солимани-Лижнев, "ТВ Центр".