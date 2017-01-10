Собянин: гостиничная индустрия Москвы активно развивается

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В Москве за последние несколько лет было построено более 40 новых гостиниц. Столько же строится и в настоящее время. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, посещая уже действующий торгово-гостиничный комплекс в районе Киевского вокзала. Востребованность гостиниц в Москве высокая. Количество туристов приезжающих в столицу увеличивается. Только за прошлый год их количество превысило 17 миллионов человек.

Торгово-гостиничный комплекс - это новый подход к использованию пространства в мегаполисе. Под крышей 12-этажного здания - парковка, магазины, рестораны и сразу три гостиницы. И все это рядом с крупнейшим транспортно- пересадочным узлом "Киевский", передает "ТВ Центр".

"Растет и туристическая инфраструктура, строятся новые гостиницы. За последние годы построено более 40 гостиниц. Еще 40 находится в стройке. Несколько месяцев назад открылся крупнейший в России и в Европе построенный за последние годы гостиничный комплекс. Я надеюсь, что он функционирует не плохо. Заполняемость его неплохая. Даже с учетом того что он открыт считанные месяцы", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего в нем 700 номеров на любой вкус — трехзвездочная гостиница эконом-класса, четырехзвездочный отель с конференц-залами, спортзалом и зоной SPA, апартаменты для семейного отдыха или длительного проживания.

В современных гостиницах обязательно есть номера для людей с ограниченными возможностями. В них предусмотрены расширенный дверной проем, чтобы можно было свободно проехать на коляске, в двери два глазка на разных уровнях, в ванной комнате - специальные приспособления для удобства. А по всему номеру расположены тревожные кнопки. Впрочем, искать их не придется. Всем постояльцам выдают браслеты. Достаточно нажать на кнопку и уже через несколько минут сюда придет дежурный менеджер.

Раньше на месте этого комплекса тоже стояла гостиница. Но старое здание 1929 года постройки не вписывалось в архитектурный облик Киевской площади и не удовлетворяло требованиям гостей столицы. У нового комплекса проблем с рентабельностью нет.

Отели такого масштаба не создавали в городе со времен московской Олимпиады. Впрочем, последние годы городские власти уделяют особое внимание развитию туристической индустрии. Все отели, гостиницы и хостелы прошли обязательную классификацию и получили свои звезды. Прошедший год стал рекордным по количеству туристов посетивших столицу.

"Усилиями Москвы по созданию конкурентного города не проходят даром. Каждый год количество туристов, прибывающих в Москву, увеличивается, и в этом году достигло уже 17,5 миллиона человек. По прогнозам, в 2017-2018 годах количество туристов также будет увеличиваться", - сказал мэр.

Всего за шесть лет в Москве появилось более 14 тысяч номеров. Но в преддверии чемпионата мира по футболу столице необходимо еще нарастить гостиничный фонд. В этом году городские власти планируют открыть 11 отелей, в следующем около 30. А первый массовый наплыв туристов ожидается уже в июне, когда Москва примет матчи Кубка Конфедераций по футболу.

Никита Васильев, Андрей Булычев, Сергей Милеев, "ТВ Центр".