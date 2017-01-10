"Новогоднего" стрелка в Москве арестовали на 2 месяца

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Тверской суд Москвы арестовал Омара Омарова, устроившего на новогодних праздниках стрельбу из автомата в Москве. Под стражей он пробудет до 6 марта.

Тверской суд Москвы арестовал Омара Омарова, устроившего стрельбу из автомата в центре Москвы. Под стражей он пробудет до 6 марта.

Уроженцев Махачкалы Омарова и его соучастника Ислама Муртазалиева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи "Хулиганство", передает "ТВ Центр". Наказание по этому обвинению предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до 7 лет.

В начале января в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены несколько человек, один из которых на парковке в центре Москвы устраивает стрельбу из автомата Калашникова в воздух, а другой снимает на камеру мобильного телефона и комментирует происходящее. Пострадавших в результате инцидента нет.