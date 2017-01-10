Гонщицу Багдасарян отправили на исправительные работы в офис

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Скандальная гонщица Мара Багдасарян начала отрабатывать свои многочисленные штрафы. Во вторник утром она прибыла в московский район Сокол, где, согласно судебному решению, должна провести почти 600 часов за общественными работами. Посмотреть на это, конечно, собрались несколько десятков журналистов. Однако, к своему удивлению, застали они гонщицу не с лопатой, а за письменным столом.

В юридическом отделе ГБУ "Жилищник" новый работник. Любительница погонять на своем Mercedes и параллельно нарушить все возможные правила дорожного движения Мара Багдасарян трудится на благо общества. Посмотреть на это приехали все телеканалы. Ожидали увидеть девушку с метлой, застали за бумажками, передает "ТВ Центр".

595 часов уборки улиц в виде наказания за уклонение от уплаты административных штрафов заменили бумажной работой, сообщил адвокат.

Мара Багдасарян прославилась на всю страну в мае прошлого года. Когда в компании молодых людей на автомобиле Gelandewagen устроили гонки. Они колесили по газонам и тротуарам, скрывались от полиции. Все происходящее транслировалось в интернете. Багдасарян проходила по уголовному делу в качестве свидетеля. Итог - 24 дня ареста, почти 200 тысяч рублей штрафа.

Финалом истории о гонщице на Gelandewagen стало обращение в прокуратуру, которое инициировал суд. В исковом заявлении требовали проверить здоровье водителя Багдасарян, чтобы пожизненно лишить ее водительских прав. Мол, девушка явно больна и за руль ей нельзя.

"У Багдасарян, неоднократно нарушавшей ПДД и уклонявшейся от уплаты наложенных на нее штрафов, имеется заболевание, при котором противопоказано управление ТС", - рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры города Москвы Елена Россохина.

Савеловская прокуратура разбирается, решения пока нет. Убедиться в явном нездоровье гонщицы помог случай. Он красноречиво расставил все точки над i.

"В ночь с 5 на 6 января сотрудниками столичной ГАИ на Садовом кольце был остановлен автомобиль под управлением 23-летней жительницы столицы. При проверке по базе данных установлено, что за указанной гражданкой числится 55 неоплаченных административных штрафов. В ходе разбирательства девушка почувствовала себя плохо", - заявил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

На место вызвали скорую, Мару отвезли в стационар. Задержание за 55 новых неоплаченных штрафов не состоялось. Зато актуальнее зазвучали слова о пожизненном лишении прав. Если девушка больна, ей показаны прогулки.

"Существует список заболеваний, при которых человек не может быть допущен к управлению автомобилем. Нельзя допускать к управлению лиц с психическими заболеваниями, нельзя допускать человека, у которого эпилепсия, у которого очень серьезные признаки инвалидности", - отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Сидя за бумажной работой, Мара может сосредоточиться, отвлечься от соцсетей, забыть о скорости и адреналине. Монотонная деятельность успокаивает, давно доказано.

Анастасия Мартынова, Маргарита Богачева, "ТВ Центр", Москва.