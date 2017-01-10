В МИД назвали позором для США расширение "списка Магнитского"

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя введение США новых санкций в отношении России, заявил о неадекватности Вашингтона. По его словам, уходящая администрация Обамы может "наломать немало дров" в оставшиеся дни своего существования. Рябков назвал поведение США позорным.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков объяснил введение новых санкций со стороны США неадекватностью вашингтонских деятелей, впавших в "санкционную манию". Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Дипломат отметил, что администрация Барака Обамы за последние годы испробовала множество способов навредить России, однако теперь к этому прибавилась злоба за проигрыш кандидата в президенты от демократов. При этом, по словам Рябкова, виновных действующая администрация ищет везде, кроме США. Введение новых санкций дипломат объяснил мстительностью, отметив, что сейчас Белый дом затрудняет работу тем, кто придет на смену.

"Понятно, что за оставшиеся десять дней своего существования администрация Барака Обамы может наломать еще немало дров, в том числе чтобы максимально затруднить дальнейшую работу тем, кто придет после нее. Такое поведение просто позорно", - заключил дипломат.

Накануне Министерство финансов США объявило о расширении санкционного "списка Магнитского". Под ограничительные меры попали еще пять российских граждан, включая главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.

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