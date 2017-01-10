Улюкаеву продлили домашний арест до 15 апреля

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Суд продлил до середины апреля домашний арест бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Его подозревают в вымогательстве двух миллионов долларов у "Роснефти". По версии следствия, экс-министр требовал деньги за положительный отзыв министерства на сделку по приватизации "Башнефти".

Басманный суд Москвы продлил домашний арест экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву на три месяца до 15 апреля. Как сообщает "Интерфакс", суд удовлетворил таким образом ходатайство следствия.

Сам Улюкаев ранее попросил отпустить его под подписку о невыезде. "Скрыться возможности у меня нет, паспорт изъят. Угрожать свидетелям я не собираюсь", - сказал он.

Кроме этого, стало известно, что показания против Улюкаева дали сотрудники Минэкономразвития и Росимущества.

В середине ноября 2016 года экс-министру предъявили обвинение по статье "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки и в особо крупном размере". По версии следствия, Улюкаев вымогал у "Роснефти" два миллиона долларов наличными за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Экс-министра задержали при получении взятки с поличным, утверждают в СКР.

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