Три человека погибли от отравления газом в Подольске

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Следователи устанавливают обстоятельства гибели трех человек в подмосковном Подольске. По предварительным данным, они погибли в результате утечки бытового газа.

Три человека погибли, ещё семь госпитализированы с отравлением в результате утечки бытового газа в подмосковном Подольске. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Инцидент произошел в жилом доме на улице Кирова. Якобы один из жильцов открыл в своей квартире газ, чтобы совершить самоубийство. Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Началась доследственная проверка.