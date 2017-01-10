Медведев назвал "вполне реальным" снижение инфляции до 4% в 2017 году

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что достижение в 2017 году показателя по инфляции в 4% - вполне реально. По его словам, в минувшем году рост цен снизился до минимального показателя в новейшей истории страны - 5,4%. Медведев подчеркнул, что этого удалось добиться несмотря на санкционное давление.

Снижение инфляции до 4% в 2017 году вполне реально. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу правительства России Дмитрия Медведева.

"Достижение цели по инфляции, так называемого таргета, в этом году в 4%, оно вполне реально", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что снизить рост цен удалось, несмотря на санкционное давление. По словам Медведева, показатель инфляции достиг в 2016 году минимального значения за всю новейшую историю России - 5,4%.

Глава правительства отметил, что в отдельных отраслях экономики в ходе реализации плана действий кабмина в 2016 году удалось создать условия для ускоренного импортозамещения. При этом главным достижением Медведев назвал сохранение доверия граждан и бизнеса. По его словам, это дает надежду на возобновление инвестиционной активности. Медведев призвал использовать опыт реализации плана правительства в 2016 году при составлении нового документа на 2017-2025 годы.

"Напомню, что в послании президента была обозначена цель уже на рубеже 2019-2020 года выйти на темпы роста экономики, которые превышали бы среднемировые. Этим всем и будем заниматься", - заявил премьер.

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