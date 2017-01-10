Ученые развеяли миф о вреде сидячего образа жизни

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Сидячий образ жизни не вредит здоровью человека. К такому выводу пришли американские ученые после многолетних исследований. Ранее считалось, что нехватка активности может привести к ряду заболеваний и даже ранней смерти.

Сильный вред от сидячего образа – всего лишь миф, установили американские ученые после 16 лет исследований. Об этом пишет во вторник "Русская планета". Специалисты поделили пять тысяч человек на две группы, одна из которых занималась в тренажерном зале, а другая проводила вечера у телевизора.

Выяснилось, что прямой связи между здоровьем человека и сидячим образом жизни нет. Однако тренировки все же имеют позитивный эффект – они помогают улучшать настроение.

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