В Сети появилось видео кровавой схватки дайвера с тупорылой акулой

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В Сети набирает популярность видеозапись схватки дайвера и тупорылой акулы, которая произошла у побережья Австралии. На ней показано, как занимавшийся подводной охотой человек был атакован опасным морским хищником. Тем не менее, мужчине удалось остаться живым и невредимым.

В интернете появился видеоролик, на котором запечатлена схватка дайвера и тупорылой акулы у побережья Северного Квинсленда в Австралии, пишет "Ридус". Судя по видеозаписи, мужчине чудом удалось остаться живым и невредимым во время неожиданной встречи с опасным хищником.

На видео показано, как дайвер спокойно занимается подводной охотой, как вдруг на него набрасывается огромная рыба. К счастью для главного героя этой видеозаписи, он успел вовремя сориентироваться и воткнул гарпун в пасть акуле. Это и помогло ему отделаться от встречи с хищником только испугом. Судьба самой акулы неизвестна, но судя по видео, она осталась жива.

Тупорылая акула, которую также называют серой бычьей, является одним из самых опасных и агрессивных морских хищников. При этом, она водится и в пресной воде.

На данный момент видео в Сети набрало более 500 тысяч просмотров.