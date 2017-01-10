Один человек погиб в результате наезда легковушки на остановку в Люберцах

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Легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Подмосковье. В результате происшествия водитель погиб, а также еще три человека получили травмы. В настоящее время полиция проводит проверку по факту данного ДТП.

В результате наезда легкового автомобиля на остановку общественного транспорта в городе Люберцы погиб один человек и еще три получили различные травмы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительным данным, около 13:15 на пересечении улицы Смирновская и улицы Авиаторов водитель автомобиля Mazda допустил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте, а три человека, стоявшие на остановке, пострадали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время полиция проводит проверку по факту аварии.

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