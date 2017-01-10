Шарапова анонсировала свой первый матч после дисквалификации

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Мария Шарапова примет участие в соревнованиях после дисквалификации 26 апреля на турнире в Штутгарте. По мнению президента ФТР Шамиля Тарпищева, она вернется в число ведущих теннисисток мира, если смогла сохранить скорость.

Россиянка Мария Шарапова впервые примет участие в соревнованиях 26 апреля. Она сыграет на турнире в Штутгарте, передает ТАСС.

"Я счастлива, что мой первый матч состоится на одном из моих любимых турниров. Не могу дождаться, чтобы увидеть своих фанатов и вернуться к своему любимому делу", - прокомментировала свое возвращение на корт Шарапова.

Президент Федерации тенниса Росси Шамиль Тарпищев с нетерпением ждет игру Шараповой. Он заявил агентству, что не сомневается в ее психологической стойкости.

"Она не сломалась за год. Но вопрос в другом: женский теннис становится все более ударным и скоростным. Главное, чтобы Мария не утратила своих физический кондиций. Если она не потеряла скорость, то все будет хорошо, и она сможет вернуться в число ведущих теннисисток", - считает он.

В начале марта прошлого года Шарапова призналась, что провалила допинг-тест. В ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний.

В июне ITF дисквалифицировала ее на два года, однако CAS в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Отсчет дисквалификации Шараповой ведется с 26 января 2016 года.

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