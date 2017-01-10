В Подмосковье во время ремонта лифта погиб механик

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В Котельниках во время ремонта лифта погиб 58-летний электромеханик. Все обстоятельства инцидента устанавливают следователи.

Во время ремонта лифта в одном из многоквартирных домов подмосковного города Котельники погиб 58-летний электромеханик. Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

Как сообщается на сайте СК по Московской области, организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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