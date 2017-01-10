В Кремле оценили результаты президентства Обамы

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Москва сожалеет о периоде деградации отношений с Вашингтоном, который пришелся на второй срок президентства Барака Обамы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия по-прежнему рассчитывает, что в перспективе удастся выйти на "более позитивную траекторию" выстраивания отношений с США.

Россия сожалеет о том, что период деградации отношений с США пришелся на второй срок президентства Барака Обамы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Представитель Кремля уверен, что такая ситуация не соответствует ни интересам Москвы, ни интересам Вашингтона. "Вместе с тем мы по-прежнему надеемся, что так или иначе в перспективе удастся выйти на более позитивную траекторию выстраивания наших отношений", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что "результаты президентства Обамы - это внутреннее дело США", в которое Москва вмешиваться не намерена.

Кроме того, Песков отметил, что отношения с США "находятся в низшей точке", и для их нормализации существуют разные форматы. "Безусловно, санкции являются элементом, который чрезвычайно негативно отражается на двусторонних отношениях, но вместе с тем даже в условиях санкций любые возможности для диалога в Москве приветствуют и к нему готовы", - сказал он.

Также Песков прокомментировал решение США о расширении "списка Магнитского". По его словам, это очередной шаг Вашингтона в сторону "рукотворной деградации" двусторонних отношений с Москвой. Представитель Кремля добавил, что пока не может сказать, последуют ли со стороны России ответные действия.

Во вторник американские сенаторы должны представить в Конгрессе законопроект по введению "всеобъемлющего" пакета санкций против России из-за якобы совершенных кибератак на избирательную систему США.

В понедельник американское Министерство финансов объявило о расширении санкционного "списка Магнитского". В этот перечень попал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, а также еще четверо российских граждан.

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