Савченко опубликовала списки взятых в плен в Донбассе военных

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Народный депутат Украины Надежда Савченко обнародовала список украинцев, которые находятся в плену в Донбассе, а также тех, кто считается пропавшими без вести. Ранее против этого выступала Служба безопасности Украины.

Надежда Савченко обнародовала списки украинских военнослужащих, находящихся в плену в Донбассе. Она разместила их в Facebook.

Савченко пояснила, что в списках содержатся две категории будущего обмена в формате "всех на всех": пленные украинцы, которых удерживают в Донбассе, и украинские политзаключенные, которые содержатся в России, в том числе в Крыму.

В Службе безопасности Украины ранее заявили, что "ни в коем случае" нельзя распространять информацию, которая может "навредить не только ребятам, которые находятся там, но и их близким, родственникам".

В декабре 2016 года Савченко посетила Минск, где встретилась с лидерами ДНР и ЛНР. После этой поездки фракция "Батькивщина" исключила Савченко из своих рядов.

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