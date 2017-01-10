Савченко опубликовала списки взятых в плен в Донбассе военных
Теги: Украина пленный савченко донбасс
Народный депутат Украины Надежда Савченко обнародовала список украинцев, которые находятся в плену в Донбассе, а также тех, кто считается пропавшими без вести. Ранее против этого выступала Служба безопасности Украины.
Надежда Савченко обнародовала списки украинских военнослужащих, находящихся в плену в Донбассе. Она разместила их в Facebook.
Савченко пояснила, что в списках содержатся две категории будущего обмена в формате "всех на всех": пленные украинцы, которых удерживают в Донбассе, и украинские политзаключенные, которые содержатся в России, в том числе в Крыму.
В Службе безопасности Украины ранее заявили, что "ни в коем случае" нельзя распространять информацию, которая может "навредить не только ребятам, которые находятся там, но и их близким, родственникам".
В декабре 2016 года Савченко посетила Минск, где встретилась с лидерами ДНР и ЛНР. После этой поездки фракция "Батькивщина" исключила Савченко из своих рядов.
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