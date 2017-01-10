СМИ узнали подробности о новых американских санкциях

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В распоряжении СМИ появилась аннотация законопроекта о расширении санкций в отношении России, инициированного сенаторами США. Ограничительные меры будут включать в себя заморозку счетов и запрет на въезд в Соединенные Штаты для лиц, причастных к кибератакам. Кроме того, ряд ограничений может коснуться иностранных компаний.

Новые санкции США в отношении России коснутся людей, причастных к крупным мероприятиям, направленным на подрыв кибер-безопасности общественной или частной инфраструктуры. Об этом сообщило агентство Reuters, в распоряжении которого оказалась аннотация законопроекта об ограничительных мерах, который будет рассмотрен во вторник.

Инициаторами законопроекта выступили сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн и два сенатора-демократа Бен Кардин и Роберт Менендес.

Согласно аннотации, новые санкции коснутся физических лиц, "которые принимали участие в масштабных мероприятиях, подрывающих информационную безопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов", а также тех, кто содействовал таким мероприятиям.

Кроме того, законопроект предусматривает введение вспомогательных санкций в отношении тех, кто связан с российскими оборонным и разведывательным секторами, что может оказать влияние на международные компании, работающие с Россией.

Помимо этого, документ предусматривает введение в действие санкций, предусмотренных распоряжением Барака Обамы, подписанным им в конце прошлого месяца.

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