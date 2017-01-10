Путин назвал объективным 3 место МГУ в мировом рейтинге вузов

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Владимир Путин во вторник провел встречу с ректором МГУ. В ходе разговора президент подчеркнул объективность мирового рейтинга высших учебных заведений, который поставил наш университет на третье место. Виктор Садовничий, в свою очередь, отметил, что это событие стало первым за всю историю существования российских вузов.

Президент России Владимир Путин на встрече с ректором Московского государственного университета Виктором Садовничим заявил, что зарубежные образовательные рейтинги стали более объективно оценивать высшие учебные заведения нашей страны, вследствие чего МГУ смог занять третье место в мире среди университетов. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель университета, в свою очередь, отметил, что впервые в истории российский университет занял столь высокое место по качеству подготовки выпускников среди зарубежных учебных заведений. Кроме того, он рассказал о том, что также были выполнены требования Путина о создании "Московского международного рейтинга" и он начал свою работу.

Отмечается, что первые два места в мировом рейтинге вузов заняли американский Стэнфордский университет и Оксфордский университет из Великобритании.

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